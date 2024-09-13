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В Пензе отбывающий наказание в колонии мужчина подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ИК

16:10 | 13.09.2024 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. 37-летний мужчина, отбывающий наказание в виде лишения свободы в Пензе, подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику исправительной колонии через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе отбывающий наказание в колонии мужчина подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ИК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что уголовное дело возбуждено при взаимодействии следователей с оперативными сотрудниками УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области.

«По данным следствия, отбывающий наказание в виде лишения свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков решил дать взятку сотруднику одной из исправительных колоний города Пензы за общее покровительство в процессе отбывания им наказания. С этой целью он связался с супругой и попросил ее приобрести сотовый телефон и передать указанному им сотруднику исправительного учреждения. Женщина приобрела сотовый телефон стоимостью более 46 тыс. рублей, 5 сентября 2024 года попыталась передать его сотруднику колонии в качестве взятки. Незаконные действия были пресечены правоохранителями. Предмет взятки изъят следователем в ходе осмотра места происшествия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на посредничество во взяточничестве.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционных преступлений и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.

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