21:49:09 Суббота, 14 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобском районе женщина лишилась почти 600 тыс. рублей при попытке заработать на криптовалюте

14:30 | 14.09.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 14 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Сердобского района Пензенской области 1990 года рождения при попытке заработать на криптовалюте стала жертвой мошенничества и лишилась почти 600 тыс. рублей.

В Сердобском районе женщина лишилась почти 600 тыс. рублей при попытке заработать на криптовалюте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, женщина увидела в интернете заинтересовавшую ее рекламу, скачала приложение, прошла процедуру регистрации и получила доступ к личному кабинету.

«Через некоторое время ей поступил звонок от незнакомца, который предложил помощь в заработке. [...] Следуя инструкциям звонившего, заявительница перечислила на предоставленный собеседником банковский счет почти 600 тыс. рублей. Не получив прибыль от инвестиций, женщина пыталась вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои средства она поняла, что стала жертвой обмана. Собеседник перестал выходить на связь», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Пензе вынесен приговор по делу о гибели рабочего на стройке В Башмаковском районе мужчина ударил сожительницу разделочной доской по голове, возбуждено дело
В Пензе полицейские задержали молодую женщину при попытке забрать наркотик из тайника Жительница Пензы по совету незнакомца перевела более 500 тыс. рублей на «безопасный счет»
В Пензе девушка ударила соседку по общежитию разбитой тарелкой, возбуждено уголовное дело В Колышлейском районе мужчина украл мотошлем и продал его незнакомцу
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама