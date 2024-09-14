В Сердобском районе женщина лишилась почти 600 тыс. рублей при попытке заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 14 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Сердобского района Пензенской области 1990 года рождения при попытке заработать на криптовалюте стала жертвой мошенничества и лишилась почти 600 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, женщина увидела в интернете заинтересовавшую ее рекламу, скачала приложение, прошла процедуру регистрации и получила доступ к личному кабинету.

«Через некоторое время ей поступил звонок от незнакомца, который предложил помощь в заработке. [...] Следуя инструкциям звонившего, заявительница перечислила на предоставленный собеседником банковский счет почти 600 тыс. рублей. Не получив прибыль от инвестиций, женщина пыталась вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои средства она поняла, что стала жертвой обмана. Собеседник перестал выходить на связь», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».