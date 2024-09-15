Мошенники выманили у пензенской пенсионерки 150 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 сентября 2024. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы передала мошенникам 150 тыс. рублей, пытаясь спасти внучку от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала пожилой женщине позвонил незнакомец, он представился сотрудником правоохранительных органов и предложил заплатить деньги за урегулирование вопроса о возмещении ущерба от ДТП, виновницей которого, по его словам, являлась внучка собеседницы.

«Пенсионерка была напугана, поэтому взяла свои сбережения в размере 150 тыс. рублей и на пороге квартиры передала их курьеру», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».