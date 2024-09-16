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В Тамалинском районе женщина разбила бутылку об асфальт и ударила ею по голове знакомого

11:12 | 16.09.2024 | Криминал

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Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Женщина 1998 года рождения разбила стеклянную бутылку об асфальт и ударила ею по голове знакомого в Тамалинском районе Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В Тамалинском районе женщина разбила бутылку об асфальт и ударила ею по голове знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, подозреваемая дала признательные показания.

«Она рассказала, что распивала спиртные напитки в кафе, где у нее возникла словесная перепалка со знакомым. Причиной конфликта стали нелестные высказывания заявителя в адрес девушки. В результате ссоры подозреваемая взяла в руки стеклянную бутылку, разбила об асфальт и нанесла ей удары по голове заявителя», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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