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В Пензе 69-летняя женщина оформила кредит и перевела более 600 тыс. рублей на чужие счета в надежде получить дополнительный доход

14:10 | 17.09.2024 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2024. PenzaNews. 69-летняя жительница Пензы по рекомендации незнакомца оформила кредит и перевела более 600 тыс. рублей на чужие счета в надежде получить дополнительный доход.

В Пензе 69-летняя женщина оформила кредит и перевела более 600 тыс. рублей на чужие счета в надежде получить дополнительный доход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка пояснила, что в мессенджере ей поступил звонок от незнакомца с предложением о возможности дополнительного заработка на инвестициях. Заявительница согласилась. [...] Специалист убедил женщину, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. Следуя дальнейшим указаниям звонившего, заявительница оформила кредит, после чего кредитные денежные средства и личные сбережения перечислила на указанные собеседником банковские счета», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что впоследствии жительница Пензы неоднократно пыталась вернуть свои деньги, но ей это не удалось, поэтому она обратилась в полицию.

«О подобных способах совершения преступлений потерпевшей было известно», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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