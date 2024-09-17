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Мошенники выманили у жительницы Пензенской области более 2 млн. рублей

16:18 | 17.09.2024 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2024. PenzaNews. Злоумышленники выманили более 2 млн. рублей у жительницы Неверкинского района Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Мошенники выманили у жительницы Пензенской области более 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявительница рассказала, что в конце августа 2024 года ей позвонил мужчина и представился сотрудником силовых структур. Звонивший рассказал, что с ее счетов неизвестные переводят денежные средства, для предотвращения действий злоумышленников женщине необходимо все свои сбережения перевести на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что жительница Неверкинского района, будучи введенной в заблуждение, перечислила на указанный счет 1,5 млн. рублей, а затем еще более 300 тыс. рублей.

«Через день женщине [...] поступил звонок от лжесотрудника банка, который сообщил, что неизвестные пытались на ее имя оформить кредит, для его аннулирования необходимо выполнить ряд действий. Следуя инструкциям злоумышленника, женщина оформила на свое имя кредит в размере 450 тыс. рублей и через банкомат перечислила всю сумму на указанный мошенником счет», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления.

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