Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина нескольких упаковок кофе Криминал

Пенза, 18 сентября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1994 года рождения за хищение из магазина нескольких упаковок кофе на сумму более 5 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился директор одного из супермаркетов.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника. [...] Им оказался житель города Пензы 1994 года рождения. Мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся. Сотрудникам полиции он рассказал, что, находясь в торговом зале магазина, решил похитить несколько упаковок кофе с целью дальнейшей продажи, однако похищенную продукцию сбыть не успел», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».