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Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина нескольких упаковок кофе

16:29 | 18.09.2024 | Криминал

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Пенза, 18 сентября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1994 года рождения за хищение из магазина нескольких упаковок кофе на сумму более 5 тыс. рублей.

Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина нескольких упаковок кофе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился директор одного из супермаркетов.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника. [...] Им оказался житель города Пензы 1994 года рождения. Мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся. Сотрудникам полиции он рассказал, что, находясь в торговом зале магазина, решил похитить несколько упаковок кофе с целью дальнейшей продажи, однако похищенную продукцию сбыть не успел», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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