В Пензенской области бывшему работнику режимного предприятия вынесен приговор по делу о покушении на сотрудничество со спецслужбами Польши Криминал

Пенза, 19 сентября 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима и с последующим ограничением свободы на 1 год бывшему сотруднику режимного предприятия, жителю Заречного 1988 года рождения, который признан виновным в покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Будучи противником проводимой специальной военной операции, злоумышленник решил покинуть территорию России и получить политическое убежище в Польше. Для этого в период с 30 ноября по 21 декабря 2023 года он пытался вести переписку с представителями иностранного государства и передавать им сведения, угрожающие безопасности Российской Федерации. Правоохранители задокументировали противоправные действия мужчины и задержали его», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что приговор не вступил в законную силу.