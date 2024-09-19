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В Пензенской области бывшему работнику режимного предприятия вынесен приговор по делу о покушении на сотрудничество со спецслужбами Польши

11:10 | 19.09.2024 | Криминал

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Пенза, 19 сентября 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима и с последующим ограничением свободы на 1 год бывшему сотруднику режимного предприятия, жителю Заречного 1988 года рождения, который признан виновным в покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством.

В Пензенской области бывшему работнику режимного предприятия вынесен приговор по делу о покушении на сотрудничество со спецслужбами Польши

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Будучи противником проводимой специальной военной операции, злоумышленник решил покинуть территорию России и получить политическое убежище в Польше. Для этого в период с 30 ноября по 21 декабря 2023 года он пытался вести переписку с представителями иностранного государства и передавать им сведения, угрожающие безопасности Российской Федерации. Правоохранители задокументировали противоправные действия мужчины и задержали его», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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