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В Бессоновском районе мужчина задержан при продаже винтовки

12:13 | 19.09.2024 | Криминал

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Пенза, 19 сентября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали жителя Бессоновского района Пензенской области 1965 года рождения при продаже винтовки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Бессоновском районе мужчина задержан при продаже винтовки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейскими оружие было изъято и направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, изъятое является пневматической винтовкой с дульной энергией 20,7 Дж», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что оружие решил продать из-за тяжелого материального положения», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

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