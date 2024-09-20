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В Пензе завершено расследование дела об убийстве 43-летнего мужчины

10:01 | 20.09.2024 | Криминал

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Пенза, 20 сентября 2024. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 50-летней женщины в убийстве 43-летнего супруга завершено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе завершено расследование дела об убийстве 43-летнего мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 9 марта 2024 года обвиняемая находилась дома вместе с мужем. В процессе совместного распития спиртного между супругами произошел конфликт. Женщина схватила нож и нанесла им один удар ножом в область груди потерпевшего. Мужчина выбежал из квартиры на лестничную площадку. Соседи вызвали ему скорую медицинскую помощь, однако 43-летний потерпевший скончался от полученного колото-резаного ранения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе предварительного следствия обвиняемая по ходатайству следователя содержалась под стражей.

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