В Пензе вступил в силу приговор бывшему главному бухгалтеру строительной организации по делу о мошенничестве почти на 5 млн. рублей Криминал

Пенза, 20 сентября 2024. PenzaNews. Приговор Первомайского районного суда Пензы, в соответствии с которым 57-летняя бывший главный бухгалтер строительной организации проведет 2,5 года в исправительной колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что принятая на работу весной 2019 года главный бухгалтер организации с октября того же года реализовала преступную схему хищения денежных средств работодателя. Она производила начисление завышенной заработной платы сотрудникам и после формирования окончательной суммы меняла в финансовых документах размеры выплат на правильные, оставляя завышенную общую сумму без изменения. После подписания документов директором организации злоумышленница направляла в банк документы для перечисления денежных средств на банковские карты сотрудников, увеличив при этом сумму своей заработной платы. В результате ее противоправных действий в период с 1 октября 2019 года по 15 ноября 2023 года работодатель лишился более 4,8 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что приговором суда первой инстанции удовлетворены исковые требования юрлица о взыскании с бывшей сотрудницы около 4,6 млн. рублей в возмещение материального ущерба с учетом частичного добровольного возмещения 240 тыс. рублей.

«Вину подсудимая признала частично, оспаривая размер похищенных денежных средств», — указано в тексте.

В сообщении поясняется, что осужденная обжаловала приговор в апелляционном порядке.

«В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, назначенное осужденной наказание — справедливым. Ее апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», — говорится в пресс-релизе.