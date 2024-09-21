20:09:36 Суббота, 21 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы по совету мошенника перевела более 700 тыс. рублей на «безопасный счет»

13:27 | 21.09.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 21 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1991 года рождения лишилась более 700 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника банка и убедил собеседницу перевести сбережения на «безопасный счет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензы по совету мошенника перевела более 700 тыс. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следуя инструкциям звонившего, женщина сняла свои сбережения и перечислила их на банковскую карту, предоставленную звонившим», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевшей было известно о подобных способах обмана.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.

Читайте также
«Ростелеком» обеспечил ЖК «Март» в Пензе умными домофонами и системой управления доступом Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина нескольких упаковок кофе
Житель Мокшанского района подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице В Лопатинском районе мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой
В Каменском районе автомобиль съехал с дороги в кювет, водитель погиб Денис Кравчук удостоен медали «За содействие специальной военной операции»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама