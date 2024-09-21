Жительница Пензы по совету мошенника перевела более 700 тыс. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 21 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1991 года рождения лишилась более 700 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника банка и убедил собеседницу перевести сбережения на «безопасный счет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Следуя инструкциям звонившего, женщина сняла свои сбережения и перечислила их на банковскую карту, предоставленную звонившим», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевшей было известно о подобных способах обмана.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.