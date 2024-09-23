Сотрудники полиции задержали жителя Бессоновки, который пытался продать винтовку Криминал

Пенза, 23 сентября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали жителя Бессоновки Пензенской области 1988 года рождения, который пытался продать винтовку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оружие было изъято и направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, изъятое является пневматической винтовкой с дульной энергией 22,2 Дж. [...] Мужчина признался, что оружие он решил продать за ненадобностью. Во время реализации товара гражданин был задержан сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 222 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.