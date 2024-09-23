Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина четырех банок кофе и шампуня Криминал

Пенза, 23 сентября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1980 года рождения за хищение из магазина четырех банок кофе и шампуня на сумму почти 3 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился менеджер по безопасности одного из магазинов.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении преступления был установлен житель города Пензы 1980 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина, взял с витрины товар и с похищенным прошел мимо кассы. Похищенное он оптом продал случайному прохожему. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».