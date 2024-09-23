Два молодых пензенца, угнавших автомобиль, получили условные сроки Криминал

Пенза, 23 сентября 2024. PenzaNews. Суд назначил 18-летнему жителю Пензы и его несовершеннолетнему приятелю, угнавшим чужой автомобиль, условные сроки.

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«Следствием и судом установлено, что в апреле 2024 года 18-летний житель города Пензы предложил несовершеннолетнему знакомому совершить угон автомашины, [...] при этом обманув подростка, что тот избежит привлечения к уголовной ответственности, поскольку они будут действовать с применением мер конспирации и незаметно для окружающих. Несовершеннолетний согласился. Ночью 12 апреля 2024 года после совместного употребления спиртного молодые люди совершили угон легковой автомашины, на которой они передвигались по улицам города Пензы. Утром следующего дня соучастники преступления на автомашине были остановлены сотрудниками полиции», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ту же ночь 18-летний фигурант уголовного дела приобрел наркотическое средство для личного потребления, наркотик был изъят правоохранителями в ходе личного досмотра в отделе полиции.

«Доказательства, собранные следователями, [...] признаны судом достаточными для вынесения приговора [...] молодым людям в зависимости от роли каждого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления путем обмана), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). [...] Приговором суда совершеннолетнему виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, несовершеннолетнему — в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.