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Молодой житель Пачелмского района угнал автомобиль знакомого и попал в ДТП

09:19 | 24.09.2024 | Криминал

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Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Пачелмского района Пензенской области 2005 года рождения, который, будучи пьяным, угнал автомобиль знакомого и попал на нем в ДТП.

Молодой житель Пачелмского района угнал автомобиль знакомого и попал в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением обратился владелец транспортного средства и пояснил, что автомобиль был припаркован вблизи его дома.

«Сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль в кювете. Полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался молодой человек 2005 года рождения. [...] По его словам, ночью он с заявителем распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. Молодой человек заметил, что заявитель уснул. В этот момент у него возник умысел совершить угон. Воспользовавшись свободным доступом к ключам зажигания от автомобиля, он завел двигатель и отправился кататься с другом. Во время движения на автомобиле злоумышленник не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он сообщил о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», в отношении угонщика избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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