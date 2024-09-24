Жительница Пензы лишилась денег при продаже выпускного платья Криминал

Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 2006 года рождения лишилась денег, пытаясь продать выпускное платье по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с девушкой связалась неизвестная, с которой она договорилась о сделке.

«В ходе общения заявительница отправила собеседнице реквизиты своей банковской карты для оплаты, а также поступивший в SMS-сообщении код. Через некоторое время заявительнице поступил повторный звонок от покупательницы. Она сообщила о переплате из-за собственной невнимательности. [...] Будучи введенной в заблуждение, заявительница выполнила все инструкции звонившей. После всех финансовых операций она обнаружила списание более 85 тыс. рублей с ее банковского счёта. Собеседница перестала выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».