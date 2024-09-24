18:44:48 Вторник, 24 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы лишилась денег при продаже выпускного платья

10:37 | 24.09.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 2006 года рождения лишилась денег, пытаясь продать выпускное платье по объявлению в интернете.

Жительница Пензы лишилась денег при продаже выпускного платья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с девушкой связалась неизвестная, с которой она договорилась о сделке.

«В ходе общения заявительница отправила собеседнице реквизиты своей банковской карты для оплаты, а также поступивший в SMS-сообщении код. Через некоторое время заявительнице поступил повторный звонок от покупательницы. Она сообщила о переплате из-за собственной невнимательности. [...] Будучи введенной в заблуждение, заявительница выполнила все инструкции звонившей. После всех финансовых операций она обнаружила списание более 85 тыс. рублей с ее банковского счёта. Собеседница перестала выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Лопатинском районе ликвидирован лесной пожар В Белинском районе отремонтирован участок дороги «Волчково — Свищевка — Крыловка»
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина четырех банок кофе и шампуня Сотрудники полиции задержали жителя Бессоновки, который пытался продать винтовку
«Ростелеком» обеспечил ЖК «Март» в Пензе умными домофонами и системой управления доступом Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина нескольких упаковок кофе
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама