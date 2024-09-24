В отношении главы Бессоновского района Александра Воронкова возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» возбуждено в отношении главы Бессоновского района Пензенской области Александра Воронкова, он будет уволен с должности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Александр Геннадьевич Воронков будет уволен. [...] Накануне отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Пензенской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 24 сентября.

Он добавил, что в настоящее время «проводится комплекс следственных и процессуальных действий».

«Я неоднократно указывал Александру Геннадьевичу на необходимость выстраивать свою работу в полном соответствии с законодательством. Дискредитировать своими действиями органы местного самоуправления и органы государственной власти не позволю», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он напомнил, что «аналогичная ситуация складывалась в Пензенском районе».

«В результате [...] я принял решение о замене главы администрации. Как будут развиваться события дальше, компетенция уже правоохранительных органов», — отметил губернатор.

«Главный вывод должны сделать главы всех муниципальных образований — наказание обязательно коснется каждого, кто решит преступить закон. Бороться с нарушителями будем жесточайшим образом», — резюмировал Олег Мельниченко.