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В отношении жительницы Пензенского района, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

16:48 | 24.09.2024 | Криминал

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Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 33-летней жительницы Пензенского района, которая предъявила полицейским поддельное водительское удостоверение.

В отношении жительницы Пензенского района, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данной гражданки был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Центральной города Пензы. Женщина предъявила полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. [...] Злоумышленница дала признательные показания. Подозреваемая рассказала, что поддельный документ она заказала в мессенджере за 25 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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