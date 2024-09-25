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Житель Москвы, пытавшийся заказать интимные услуги в Пензе, лишился 115 тыс. рублей

14:16 | 25.09.2024 | Криминал

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Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. Житель Москвы 1995 года рождения, пытавшийся заказать интимные услуги в Пензе, стал жертвой мошенничества и лишился 115 тыс. рублей. Это следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Москвы, пытавшийся заказать интимные услуги в Пензе, лишился 115 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин пояснил, что в сети интернет он просматривал сайты с предложением интимных услуг. [...] По представленному на сайте номеру ему ответил незнакомец. Он сообщил, что для получения услуги необходимо внести предоплату, на что заявитель согласился», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем мужчине поступил звонок, в ходе которого собеседник заявил о сбое на сайте, произошедшем якобы по вине москвича, поэтому ему предлагалось возместить финансовые потери.

«Закончив разговор, молодой человек двумя переводами перечислил на указанный собеседником счет 115 тыс. рублей. Встреча с девушкой так и не состоялась. После этого заявитель понял, что стал жертвой обмана», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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