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В Земетчинском районе вынесен приговор по делу о гибели человека, которого засыпало землей во время работ у заброшенной фермы

15:04 | 25.09.2024 | Криминал

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Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. Житель Земетчинского района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», после трагического инцидента у заброшенной фермы, где трактор под его управлением засыпал землей 63-летнего мужчину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Земетчинском районе вынесен приговор по делу о гибели человека, которого засыпало землей во время работ у заброшенной фермы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 2 октября 2023 года в селе Раево Земетчинского района тракторист-машинист сельскохозяйственного производства земетчинской агрофирмы, управляя трактором с бульдозерным оборудованием, осуществлял земляные работы по очистке подъезда к техническому зданию заброшенной фермы. В ходе выполнения работ он не убедился в отсутствии людей на пути движения и по неосторожности засыпал землей водителя агрофирмы, находившегося в непосредственной близости от трактора. 63-летний потерпевший скончался на месте происшествия от механической асфиксии», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что фигурант уголовного дела признал свою вину, ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев ограничения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

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