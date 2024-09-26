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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей

10:13 | 26.09.2024 | Криминал

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Пенза, 26 сентября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», возбуждено в Пензе.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Житель города Пензы 1989 года рождения, не намереваясь после регистрации [...] генеральным директором организации осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обратился в отделения банков, где открыл расчетные счета, получив право единолично осуществлять платежные операции. После этого злоумышленник за денежное вознаграждение передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — добавляется в тексте.

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