В Бековском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 26 сентября 2024. PenzaNews. Житель Бековского района Пензенской области 1996 года рождения угрожал 37-летней сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что накануне она распивала спиртные напитки с сожителем в доме знакомых. По возвращении домой сожитель заподозрил женщину в неверности и устроил с ней ссору. Мужчина стал собирать вещи, чтобы съехать из дома заявительницы. Внезапно разозлившись, он схватил женщину за шею и стал душить, угрожая убийством. После этого женщина сообщила о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.