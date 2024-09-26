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В Бековском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

11:48 | 26.09.2024 | Криминал

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Пенза, 26 сентября 2024. PenzaNews. Житель Бековского района Пензенской области 1996 года рождения угрожал 37-летней сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Бековском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что накануне она распивала спиртные напитки с сожителем в доме знакомых. По возвращении домой сожитель заподозрил женщину в неверности и устроил с ней ссору. Мужчина стал собирать вещи, чтобы съехать из дома заявительницы. Внезапно разозлившись, он схватил женщину за шею и стал душить, угрожая убийством. После этого женщина сообщила о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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