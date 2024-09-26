Жительница Пензы лишилась более 750 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 26 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1960 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 750 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал пенсионерке самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям собеседника, она оформила кредит в банке, после чего перечислила более 750 тыс. рублей на банковский счет, указанный звонившим. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».