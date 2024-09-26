В Пензе бывший работник дорожно-строительной организации осужден за коммерческий подкуп Криминал

Пенза, 26 сентября 2024. PenzaNews. Суд в Пензе назначил штраф в размере 1 млн. рублей бывшему работнику дорожно-строительной организации, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в феврале 2023 года в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» между управлением строительства и дорожного хозяйства Пензенской области с дорожно-строительной организацией заключены государственные контракты на строительство улично-дорожной сети на территории Пензенского района. Финансирование контрактов осуществлялось за счет средств федерального и регионального бюджетов. В феврале прошлого года начальник отдела материально-технического снабжения дорожно-строительной организации предложил представителю одного из обществ с ограниченной ответственностью передать ему 1 млн. рублей за создание преимуществ при заключении договора поставки полиэтиленовых труб, фасонных изделий, сварочного оборудования, необходимых для производства ремонтно-строительных работ по государственным контрактам. Представитель фирмы согласилась, договор был заключен. Во исполнение достигнутой договоренности в феврале 2024 года женщина передала осужденному незаконное вознаграждение в сумме 1 млн. рублей. После получения денежных средств бывший работник дорожно-строительной организации был задержан правоохранителями», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия по ходатайству следователя в обеспечительных целях был наложен арест на имущество фигуранта уголовного дела — автомобиль стоимостью 1,4 млн. рублей.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.