В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 29 сентября 2024. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области 1984 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал 32-летней сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участковым уполномоченным полиции было установлено, что на сотовой телефон мужчины позвонила знакомая и сообщила, что заявительница распивает спиртные напитки в ночном заведении, а трехлетнего ребенка оставила у знакомых. Тогда он поехал в ночное заведение и там ее не обнаружил. По прибытии домой мужчина увидел, что сожительница находится в состоянии опьянения. [...] Произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник взял в руки нож и начал угрожать убийством. После этого женщина обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый вину признал.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.