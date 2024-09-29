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Житель Башмаковского района поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей

12:04 | 29.09.2024 | Криминал

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Пенза, 29 сентября 2024. PenzaNews. Житель Башмаковского района Пензенской области 1978 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 1 млн. рублей.

Житель Башмаковского района поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, [...] мужчина оформил несколько кредитов, после чего кредитные денежные средства и личные накопления несколькими транзакциями перечислил на банковский счет, указанный звонившим. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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