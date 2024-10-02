ФСБ предупредила о случаях хищения денег у пензенцев, стремящихся получать пассивный доход Криминал

Пенза, 2 октября 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило об участившихся случаях мошеннических действий в отношении граждан, стремящихся получать пассивный доход.

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«Установлено, что в настоящее время пользователям интернет-мессенджеров поступают текстовые и графические изображения с сообщением о том, что существует возможность дополнительного пассивного заработка. В этих целях мошенники предлагают перевести денежные средства на инвестиционные расчетные счета. После выполнения требований злоумышленников все денежные средства переводятся на иные депозиты банковских организаций», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.