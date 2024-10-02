Мошенник выманил у жительницы Пензы почти 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 2 октября 2024. PenzaNews. 23-летняя жительница Октябрьского района Пензы лишилась почти 1,5 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности ЦБ РФ.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник проинформировал собеседницу о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на ее имя и предложил «опередить» их.

«Следуя указаниям мужчины, потерпевшая оформила в банке кредит на сумму 1 млн. 350 тыс. рублей якобы на покупку автомобиля и все деньги перечислила на мошеннический счет. Затем потерпевшая проследовала в другой банк, где оформила на свое имя кредитную карту на сумму 100 тыс. рублей и также все средства перевела на указанный ей банковский счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».