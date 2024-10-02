16:44:47 Среда, 2 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенник выманил у жительницы Пензы почти 1,5 млн. рублей

14:00 | 02.10.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 2 октября 2024. PenzaNews. 23-летняя жительница Октябрьского района Пензы лишилась почти 1,5 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности ЦБ РФ.

Мошенник выманил у жительницы Пензы почти 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник проинформировал собеседницу о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на ее имя и предложил «опередить» их.

«Следуя указаниям мужчины, потерпевшая оформила в банке кредит на сумму 1 млн. 350 тыс. рублей якобы на покупку автомобиля и все деньги перечислила на мошеннический счет. Затем потерпевшая проследовала в другой банк, где оформила на свое имя кредитную карту на сумму 100 тыс. рублей и также все средства перевела на указанный ей банковский счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Пензенском районе выявлена незаконная рубка деревьев Зареченский «Автотранс» сообщил об изменении графика движения дачных автобусов со 2 октября
В Кузнецке начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Наталья Шалдаева назначена исполняющей полномочия главы Бессоновского района
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама