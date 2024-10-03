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В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем

15:00 | 03.10.2024 | Криминал

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Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Житель Неверкинского района Пензенской области 1959 года рождения угрожал убить супругу костылем, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что в этот день к мужчине пришел в гости его друг. Женщине не понравилось, что в их доме посторонний человек, и [она] выгнала гостя. На фоне этого между супругами возник конфликт, злоумышленник взял костыль и начал угрожать супруге убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло чувство ревности», — добавляется в тексте.

Из него следует, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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