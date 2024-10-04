Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредиты и перевел более 1 млн. рублей на чужие счета Криминал

Пенза, 4 октября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1997 года рождения лишился более 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности банка.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России, злоумышленник убедил собеседника, что некие лица пытаются оформить кредит на его имя, и предложил «опередить» их, чтобы перевести средства на «безопасный счет».

«Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, он зашел в личный кабинет банка, нашел одобренные ему кредиты и нажал на получение денежных средств. После мужчина перевел деньги на счета, которые сказал ему злоумышленник. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.