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В Пензе сотрудница управления по вопросам миграции регионального УМВД осуждена за присвоение около 1 млн. рублей

17:33 | 04.10.2024 | Криминал

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Пенза, 4 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено ранее несудимой сотруднице управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе сотрудница управления по вопросам миграции регионального УМВД осуждена за присвоение около 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что работавшая в управлении по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области женщина с апреля по октябрь 2018 года была направлена в служебную командировку в Республику Узбекистан. Для оплаты расходов на проживание она получила авансом под отчет бюджетные денежные средства в размере более 1,6 млн. рублей. Находясь в командировке, женщина [...] изготовила подложный договор аренды жилого помещения с завышенной стоимостью, заверила его печатью местной риелторской организации, составила фиктивную расписку о передаче наймодателю денежной суммы. Согласно изготовленным ею документам, стоимость аренды жилого помещения в пересчете на российскую валюту составила более 1,1 млн. рублей, тогда как фактически она оплатила арендодателю за проживание около 115 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии злоумышленница представила сотруднику бухгалтерии ЦФО УМВД по Пензенской области документы, содержащие ложные сведения о стоимости проживания, на основании которых был составлен авансовый отчет и денежные средства в размере более 1,1 млн. рублей были списаны с финансового учета как использованные по целевому назначению.

«Сумма похищенных денежных средств составила около 1 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в судебном заседании женщина признала свою вину, ущерб она возместила в полном объеме.

«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в пресс-релизе.

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