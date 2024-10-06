В Пензе мужчина открыто похитил транспортное средство курьера Криминал

Пенза, 6 октября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» возбуждено в Пензе по факту открытого хищения транспортного средства курьера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе с заявлением о преступлении обратился местный житель 1983 года рождения. Заявитель рассказал, что работает курьером и в качестве средства передвижения использует велосипед. В момент выполнения заказа мужчина оставил транспортное средство около подъезда, возвращаясь, увидел, как неизвестный мужчина сел на его велосипед и уехал. После этого он позвонил в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на поиски злоумышленника был ориентирован личный состав УМВД России по городу Пензе.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого в совершении преступления, им оказался местный житель 1995 года рождения. Сотрудникам полиции он рассказал, что похищенное планировал использовать лично», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.