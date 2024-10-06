В Тамалинском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи генератора импульсов для электропастуха Криминал

Пенза, 6 октября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту кражи с территории фермы генератора импульсов для электропастуха возбуждено в Тамалинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемой в совершении преступления. Ей оказалась 53-летняя жительница Тамалинского района. Установлено, что женщина помогала индивидуальному предпринимателю по хозяйству. Находясь в помещении, она обратила внимание на генератор. Решив, что данное устройство можно дорого продать, женщина похитила его», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что генератор был изъят по месту жительства подозреваемой.

«Стоимость похищенного составляет 30 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

Из сообщения следует, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.