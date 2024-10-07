Двое жителей Пензы задержаны по подозрению в покушении на сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Полицейские задержали двоих жителей Пензы 1992 и 1994 годов рождения по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе личного досмотра у них были обнаружены и изъяты 6 гриппер-пакетов со светлым порошкообразным веществом внутри. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством — N-метилэфедроном массой 15,34 грамма», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемые дали признательные показания.

«Они рассказали, что, действуя группой лиц по предварительному сговору, через тайники-закладки пытались незаконно сбыть наркотические вещества», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.