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Двое жителей Пензы задержаны по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

13:15 | 07.10.2024 | Криминал

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Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Полицейские задержали двоих жителей Пензы 1992 и 1994 годов рождения по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Двое жителей Пензы задержаны по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе личного досмотра у них были обнаружены и изъяты 6 гриппер-пакетов со светлым порошкообразным веществом внутри. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством — N-метилэфедроном массой 15,34 грамма», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемые дали признательные показания.

«Они рассказали, что, действуя группой лиц по предварительному сговору, через тайники-закладки пытались незаконно сбыть наркотические вещества», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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