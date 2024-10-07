В Малосердобинском районе женщина ударила знакомую отверткой и ножом Криминал

Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. 23-летняя женщина в ходе конфликта со знакомой в Малосердобинском районе Пензенской области ударила ее руками, ногой, отверткой и ножом, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Подозреваемая свою вину признала и в содеянном раскаялась. По ее словам, в вечернее время ей позвонила потерпевшая и стала ее оскорблять. Тогда она на своем автомобиле доехала к ее дому, где между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленница нанесла несколько ударов руками и ногой своей обидчице. После этого подозреваемая взяла из машины отвертку и нанесла не менее одного удара в область грудной клетки потерпевшей. Затем, вооружившись ножом, она нанесла ей не менее одного удара в область живота», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевшая 1984 года рождения с проникающими ранениями была доставлена в сердобскую межрайонную больницу.

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточняется в тексте.