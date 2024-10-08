ФСБ предупредила о случаях мошенничества, связанных со взломом аккаунтов в соцсетях и мессенджерах Криминал

Пенза, 8 октября 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило об участившихся случаях мошеннических действий, связанных со взломом аккаунтов жителей региона в социальных сетях и мессенджерах.

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«Установлено, что в настоящее время путем взлома личных страниц граждан в социальных сетях и интернет-мессенджерах осуществляются рассылки текстовых сообщений с требованием оказать содействие органам власти. Войдя в доверие, мошенники передают данные другим злоумышленникам, представляющимися сотрудниками силовых ведомств, в том числе ФСБ России, и требуют перевести денежные средства на «безопасные счета», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.