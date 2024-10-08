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Житель Каменки предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому

13:06 | 08.10.2024 | Криминал

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Пенза, 8 октября 2024. PenzaNews. 36-летний житель города Каменки Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Каменки предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 12 июня 2024 года в городе Каменке обвиняемый в компании знакомых, среди которых был потерпевший, распивал спиртное. Через некоторое время между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант уголовного дела несколько раз ударил оппонента рукой по лицу, после чего схватил нож и нанес им один удар в область груди потерпевшего. После причинения телесного повреждения он предложил пострадавшему вызвать скорую медицинскую помощь, однако тот отказался. 51-летний мужчина вечером того же дня скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе предварительного следствия житель Каменки по ходатайству следователя содержался под стражей, вину в совершении преступления он признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.

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