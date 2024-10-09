21:24:44 Среда, 9 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы приговорен к 4 годам колонии за покушение на убийство

11:23 | 09.10.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 48-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в покушении на убийство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Пензы приговорен к 4 годам колонии за покушение на убийство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 4 января 2024 года на проспекте Победы города Пензы осужденный в состоянии опьянения увидел потерпевшего, находившегося за рулем припаркованной легковой автомашины. Приревновав к нему свою бывшую сожительницу, фигурант уголовного дела решил совершить убийство мужчины. С этой целью он подошел к потерпевшему, пристегнутому ремнем безопасности на водительском сиденье, достал имевшийся при себе нож и нанес ему несколько ударов по голове и телу», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина не довел умысел, направленный на совершение убийства, до конца, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, ему на помощь пришла бывшая сожительница осужденного и пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В рамках осеннего призыва отправятся служить 45 зареченцев
Тропа здоровья в Пензе временно закрыта для прохода граждан В Пензенском районе завершен ремонт моста через реку Ардым
В Пензенском районе выявлена незаконная рубка деревьев Зареченский «Автотранс» сообщил об изменении графика движения дачных автобусов со 2 октября
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама