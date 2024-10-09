Житель Пензы приговорен к 4 годам колонии за покушение на убийство Криминал

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 48-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в покушении на убийство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 4 января 2024 года на проспекте Победы города Пензы осужденный в состоянии опьянения увидел потерпевшего, находившегося за рулем припаркованной легковой автомашины. Приревновав к нему свою бывшую сожительницу, фигурант уголовного дела решил совершить убийство мужчины. С этой целью он подошел к потерпевшему, пристегнутому ремнем безопасности на водительском сиденье, достал имевшийся при себе нож и нанес ему несколько ударов по голове и телу», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина не довел умысел, направленный на совершение убийства, до конца, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, ему на помощь пришла бывшая сожительница осужденного и пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.