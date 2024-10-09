Домработница подозревается в краже ювелирных изделий на 200 тыс. рублей из дома жительницы Пензы Криминал

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Женщина 1986 года рождения, работавшая домработницей у жительницы Пензы, подозревается в краже у нее ювелирных изделий стоимостью 200 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина дала признательные показания. Сотрудникам полиции она рассказала, что в один из дней, когда убиралась в доме работодательницы, увидела шкатулку, в которой находились ювелирные изделия, и решила похитить часть украшений. Похищенное она сдала в один из комиссионных магазинов на территории города Пензы за 53 тыс. рублей. Вырученные денежные средства потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».