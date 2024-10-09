21:24:59 Среда, 9 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Домработница подозревается в краже ювелирных изделий на 200 тыс. рублей из дома жительницы Пензы

12:30 | 09.10.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Женщина 1986 года рождения, работавшая домработницей у жительницы Пензы, подозревается в краже у нее ювелирных изделий стоимостью 200 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Домработница подозревается в краже ювелирных изделий на 200 тыс. рублей из дома жительницы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина дала признательные показания. Сотрудникам полиции она рассказала, что в один из дней, когда убиралась в доме работодательницы, увидела шкатулку, в которой находились ювелирные изделия, и решила похитить часть украшений. Похищенное она сдала в один из комиссионных магазинов на территории города Пензы за 53 тыс. рублей. Вырученные денежные средства потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В рамках осеннего призыва отправятся служить 45 зареченцев
Тропа здоровья в Пензе временно закрыта для прохода граждан В Пензенском районе завершен ремонт моста через реку Ардым
В Пензенском районе выявлена незаконная рубка деревьев Зареченский «Автотранс» сообщил об изменении графика движения дачных автобусов со 2 октября
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама