В Пензе продавец магазина продуктов осуждена за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции Криминал

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Суд в Пензе признал 53-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В суде установлено, что днем 24 июля 2024 года продавец продуктового магазина на улице Толстого города Пензы продала несовершеннолетнему покупателю 2007 года рождения бутылку пива емкостью 0,45 литра, не убедившись в совершеннолетии молодого человека. В феврале 2024 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя подростку, за что оплатила штраф в размере 15 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине назначено назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.