21:25:13 Среда, 9 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе продавец магазина продуктов осуждена за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции

18:01 | 09.10.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Суд в Пензе признал 53-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе продавец магазина продуктов осуждена за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что днем 24 июля 2024 года продавец продуктового магазина на улице Толстого города Пензы продала несовершеннолетнему покупателю 2007 года рождения бутылку пива емкостью 0,45 литра, не убедившись в совершеннолетии молодого человека. В феврале 2024 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя подростку, за что оплатила штраф в размере 15 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине назначено назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В рамках осеннего призыва отправятся служить 45 зареченцев
Тропа здоровья в Пензе временно закрыта для прохода граждан В Пензенском районе завершен ремонт моста через реку Ардым
В Пензенском районе выявлена незаконная рубка деревьев Зареченский «Автотранс» сообщил об изменении графика движения дачных автобусов со 2 октября
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама