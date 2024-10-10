В Пензенской области бывший работник ресурсоснабжающей организации осужден за коммерческий подкуп Криминал

Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Бывший начальник отдела учета и контроля потребленной энергии ресурсоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории Пензенской области, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

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Уголовное дело расследовано СУ СКР по региону при взаимодействии с УФСБ и УМВД.

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года в городе Кузнецке мастер службы воздушных линий ресурсоснабжающей организации предложил представителю общества с ограниченной ответственностью систематически передавать ему вознаграждение за часть похищаемой электроэнергии в результате занижения показаний прибора учета. Тот согласился и в период с октября 2021 года по июль 2023 года неоднократно переводил ему на банковскую карту денежные средства на общую сумму 625 тыс. рублей. При этом в действительности работник ресурсоснабжающей организации не производил какие-либо манипуляции, искажающие показания прибора учета электроэнергии», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после достигнутой договоренности мастер службы воздушных линий предложил часть вознаграждения начальнику отдела учета и контроля потребленной энергии ресурсоснабжающей организации за непроведение проверок компании на предмет безучетного потребления, а также за его покровительство и попустительство по работе.

«Тот ответил согласием и в период с 2021 по 2022 годы получил от коллеги в качестве коммерческого подкупа в общей сложности 160 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что в ходе расследования уголовного дела в обеспечительных целях был наложен арест на автомашину, мотоцикл, доли в двух квартирах, принадлежащие фигуранту, общей стоимостью более 2 млн. рублей; вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«Приговором суда бывшему начальнику отдела учета и контроля потребленной энергии ресурсоснабжающей организации назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 160 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что в отношении бывшего мастера службы воздушных линий ресурсоснабжающей организации также расследуется уголовное дело о коммерческом подкупе.