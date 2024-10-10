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Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел более 1,7 млн. рублей на чужой счет

15:16 | 10.10.2024 | Криминал

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Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1997 года рождения лишился более 1,7 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника банка.

Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел более 1,7 млн. рублей на чужой счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник убедил собеседника, что некие лица пытаются взять кредит на его имя и для предотвращения мошеннических действий ему необходимо оформить его самостоятельно.

«Заявитель [...] проследовал в отделение банка и оформил кредит. Затем мужчина через банковское приложение перевел на указанный счет 1 млн. 730 тыс. рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления.

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