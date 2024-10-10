Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел более 1,7 млн. рублей на чужой счет Криминал

Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1997 года рождения лишился более 1,7 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника банка.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник убедил собеседника, что некие лица пытаются взять кредит на его имя и для предотвращения мошеннических действий ему необходимо оформить его самостоятельно.

«Заявитель [...] проследовал в отделение банка и оформил кредит. Затем мужчина через банковское приложение перевел на указанный счет 1 млн. 730 тыс. рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления.