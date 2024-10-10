Житель Каменки приговорен к 16 годам колонии за убийство, разбой и кражу Криминал

Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года назначено 44-летнему жителю города Каменки Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в ночь с 15 на 16 июля 2023 года в городе Каменке осужденный, находившийся в состоянии опьянения, пришел к дому потерпевшей, которой ранее помогал по хозяйству. Решив, что женщины дома нет, он решил проникнуть в ее жилище с целью хищения принадлежащего ей имущества. Через открытую форточку на кухне он незаконно проник в дом, похитил обнаруженные в сумке 5 тыс. рублей, однако был застигнут на месте хозяйкой дома. Осознавая, что его действия перестали носить тайный характер, осужденный, схватив нож, совершил нападение на женщину и нанес ей множественные удары по голове и телу. От полученных колото-резаных ранений 72-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем мужчина похитил из дома потерпевшей ноутбук с комплектующими к нему, калькулятор, кабели общей стоимостью более 5 тыс. рублей и покинул место происшествия.

«На следующий день он скрылся от органов следствия, уехав в Белинский район к своей родственнице», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.