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В Пензенской области вынесен приговор по делу о незаконном обороте специальных техсредств для негласного получения информации

13:30 | 11.10.2024 | Криминал

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Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Доказательства, собранные сотрудниками сердобского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему жителю Саратовской области по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области вынесен приговор по делу о незаконном обороте специальных техсредств для негласного получения информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в апреле 2024 года мужчина незаконно сбыл жителю города Сердобска видеокамеру, являющуюся специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации, для использования при сдаче экзамена на право управления транспортными средствами в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД УМВД России по Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, которые во время экзамена заметили использование специального техсредства.

«Осужденный не получил от приобретателя специального технического средства денежные средства в сумме не менее 30 тыс. рублей, поскольку тот не сдал экзамен, а специальное техническое средство было изъято полицейскими», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что жителю Саратовской области назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, приговор не вступил в законную силу.

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