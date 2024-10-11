В Пензенской области вынесен приговор по делу о незаконном обороте специальных техсредств для негласного получения информации Криминал

Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Доказательства, собранные сотрудниками сердобского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему жителю Саратовской области по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в апреле 2024 года мужчина незаконно сбыл жителю города Сердобска видеокамеру, являющуюся специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации, для использования при сдаче экзамена на право управления транспортными средствами в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД УМВД России по Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, которые во время экзамена заметили использование специального техсредства.

«Осужденный не получил от приобретателя специального технического средства денежные средства в сумме не менее 30 тыс. рублей, поскольку тот не сдал экзамен, а специальное техническое средство было изъято полицейскими», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что жителю Саратовской области назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, приговор не вступил в законную силу.