Жительница Пензенского района лишилась 112 тыс. рублей при попытке заработать на маркетплейсе Криминал

Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1981 года рождения лишилась более 112 тыс. рублей при попытке заработать на маркетплейсе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Ей поступило сообщение от неизвестного. Собеседник предложил легкий заработок в сети интернет. По словам незнакомца, на известном маркетплейсе требовалось увеличивать количество просмотров определенного товара, получив взамен дивиденды в виде кешбэка. За выполнение данных заданий девушке удалось заработать около 500 рублей. Затем куратор предложил заявительнице более прибыльное задание, в ходе которого нужно было перечислить свои денежные средства на специальный счет для осуществления выкупа товара для того, чтобы в дальнейшем перепродать его за большую сумму. Доверчивая девушка в течение дня перевела работодателю 112 тыс. рублей, но обещанной прибыли так и не получила», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — отмечается в тексте.