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Жительница Пензенского района лишилась 112 тыс. рублей при попытке заработать на маркетплейсе

14:06 | 11.10.2024 | Криминал

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Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1981 года рождения лишилась более 112 тыс. рублей при попытке заработать на маркетплейсе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензенского района лишилась 112 тыс. рублей при попытке заработать на маркетплейсе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ей поступило сообщение от неизвестного. Собеседник предложил легкий заработок в сети интернет. По словам незнакомца, на известном маркетплейсе требовалось увеличивать количество просмотров определенного товара, получив взамен дивиденды в виде кешбэка. За выполнение данных заданий девушке удалось заработать около 500 рублей. Затем куратор предложил заявительнице более прибыльное задание, в ходе которого нужно было перечислить свои денежные средства на специальный счет для осуществления выкупа товара для того, чтобы в дальнейшем перепродать его за большую сумму. Доверчивая девушка в течение дня перевела работодателю 112 тыс. рублей, но обещанной прибыли так и не получила», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — отмечается в тексте.

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