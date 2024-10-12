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В Бековском районе возбуждено дело по факту травмирования охранника, находившегося в КПП, в который въехал «КамАЗ»

09:02 | 12.10.2024 | Криминал

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Пенза, 12 октября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования охранника, находившегося в строении контрольно-пропускного пункта сельхозорганизации в Бековском районе Пензенской области, в которое въехал «КамАЗ». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Бековском районе возбуждено дело по факту травмирования охранника, находившегося в КПП, в который въехал «КамАЗ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 20 сентября 2024 года на производственной территории сельскохозяйственной организации в Бековском районе водитель-экспедитор вышел из кабины автомашины «КамАЗ» с работающим двигателем, что привело к самопроизвольному движению транспортного средства и наезду на строение контрольно-пропускного пункта. В результате произошедшего строение разрушилось, 63-летний охранник, находившийся в помещении, получил травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе допущенных нарушений требований охраны труда, повлекших травмирование работника общества с ограниченной ответственностью.

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