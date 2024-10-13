В Пензе двое подростков получили условные сроки за участие в схеме обмана пожилых женщин Криминал

Пенза, 13 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено судом двум подросткам за участие в схеме обмана пожилых женщин в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в конце января 2024 года в городе Пензе двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет решили заработать денежные средства путем участия в мошеннической схеме. Получив в ходе переписки в сети интернет сведения об адресах потерпевших, они приезжали на место жительства пожилых женщин. Согласно распределенным ролям, один из них представлялся помощником следователя, его соучастник следил за окружающей обстановкой, чтобы предупредить о появлении третьих лиц или сотрудников правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в общей сложности подростки получили от потерпевших 1 млн. 270 тыс. рублей, из них 60 тыс. рублей они оставили себе, а остальное перевели на банковские счета соучастников.

«От действий мошенников пострадали жительницы города Пензы в возрасте от 80 до 85 лет, которым злоумышленники в ходе телефонных звонков сообщали не соответствующие действительности сведения, что их родственницы стали виновницами ДТП, и о якобы имеющейся возможности решить вопрос с пострадавшими водителями автомашин, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности родственниц», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что в ходе следствия был в полном объеме возмещен имущественный ущерб потерпевшим.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в пресс-релизе.