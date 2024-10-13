20:03:44 Воскресенье, 13 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе двое подростков получили условные сроки за участие в схеме обмана пожилых женщин

12:15 | 13.10.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 13 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено судом двум подросткам за участие в схеме обмана пожилых женщин в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе двое подростков получили условные сроки за участие в схеме обмана пожилых женщин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в конце января 2024 года в городе Пензе двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет решили заработать денежные средства путем участия в мошеннической схеме. Получив в ходе переписки в сети интернет сведения об адресах потерпевших, они приезжали на место жительства пожилых женщин. Согласно распределенным ролям, один из них представлялся помощником следователя, его соучастник следил за окружающей обстановкой, чтобы предупредить о появлении третьих лиц или сотрудников правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в общей сложности подростки получили от потерпевших 1 млн. 270 тыс. рублей, из них 60 тыс. рублей они оставили себе, а остальное перевели на банковские счета соучастников.

«От действий мошенников пострадали жительницы города Пензы в возрасте от 80 до 85 лет, которым злоумышленники в ходе телефонных звонков сообщали не соответствующие действительности сведения, что их родственницы стали виновницами ДТП, и о якобы имеющейся возможности решить вопрос с пострадавшими водителями автомашин, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности родственниц», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что в ходе следствия был в полном объеме возмещен имущественный ущерб потерпевшим.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в пресс-релизе.

Читайте также
В Земетчино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке досок
В Пензе сотрудница управления по вопросам миграции регионального УМВД осуждена за присвоение около 1 млн. рублей В Каменском районе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре
В Пензе обновлена галерея педагогической славы В перинатальном центре Пензы 8 октября состоятся «Беременные посиделки»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама