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Полицейские задержали подозреваемого в повреждении могил в селе Варыпаево

11:13 | 14.10.2024 | Криминал

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Пенза, 14 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении могил на кладбище в селе Варыпаево Пензенского района Пензенской области.

Полицейские задержали подозреваемого в повреждении могил в селе Варыпаево

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«9 октября 2024 года от жителей села Варыпаево Пензенского района в полицию поступило сообщение о том, что на местном кладбище неизвестный испортил надгробные кресты и памятники. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Всего было зафиксировано около 30 поврежденных могил. Стражи порядка в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили возможную причастность к преступлению местного жителя 1975 года рождения. При патрулировании сельских улиц данный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

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