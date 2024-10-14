В Пензенской области за призывы к экстремизму осужден мужчина, отбывающий наказание в ЛИУ-6 Криминал

Пенза, 14 октября 2024. PenzaNews. Мужчина 1993 года рождения, отбывающий наказание в лечебном исправительном учреждении №6 в Сердобске Пензенской области, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

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«Установлено, что осужденный, находясь на территории пенитенциарного учреждения, в присутствии других заключенных осуществлял высказывания с целью побуждения неограниченного круга лиц к действиям, направленным на воспрепятствование законной деятельности государственных органов путем совершения насильственных действий в отношении сотрудников ФСИН», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что Сердобский городской суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, приговор вступил в законную силу.