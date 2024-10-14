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В Пензенской области за призывы к экстремизму осужден мужчина, отбывающий наказание в ЛИУ-6

12:49 | 14.10.2024 | Криминал

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Пенза, 14 октября 2024. PenzaNews. Мужчина 1993 года рождения, отбывающий наказание в лечебном исправительном учреждении №6 в Сердобске Пензенской области, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

В Пензенской области за призывы к экстремизму осужден мужчина, отбывающий наказание в ЛИУ-6. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный, находясь на территории пенитенциарного учреждения, в присутствии других заключенных осуществлял высказывания с целью побуждения неограниченного круга лиц к действиям, направленным на воспрепятствование законной деятельности государственных органов путем совершения насильственных действий в отношении сотрудников ФСИН», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что Сердобский городской суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, приговор вступил в законную силу.

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